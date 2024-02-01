В ООН поручили Литве собрать еще €14,25 млн для украинских беженцев

Замминистра социальной защиты и труда республики Юстина Якштене сообщила, что примерно по €5 млн из этой дополнительной суммы будет направлено на удовлетворение бытовых потребностей и интеграцию на рынке труда

ВИЛЬНЮС, 1 февраля. /ТАСС/. Литва должна собрать еще €14,25 млн на нужды украинских беженцев помимо уже выделенной на 2024 год бюджетной помощи в размере €130 млн. Об этом сообщила журналистам замминистра социальной защиты и труда республики Юстина Якштене.

"Агентство ООН по делам беженцев в рамках регионального плана по реагированию на ситуацию с украинскими беженцами установило для нас норму дополнительного сбора внебюджетных средств в размере €14,25 млн", - сказала она.

Как уточнила замминистра, примерно по €5 млн из этой дополнительной суммы будет направлено на удовлетворение бытовых потребностей и интеграцию на рынке труда, около €4 млн - на защиту наиболее уязвимых категорий беженцев. Общее их число в Литве составляет 65 тыс. Из них женщины составляют 48%, дети - 32%.

Потенциальными партнерами Вильнюса по получению дополнительных средств названы различные агентства ООН, Международный комитет Красного Креста и его литовское отделение, международные и национальные неправительственные организации.

В 2023 году на нужды беженцев с Украины Литва из государственной казны выделила €57,3 млн.