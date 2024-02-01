ЕС поддержал использование доходов от активов РФ для поддержки Украины

Еврокомиссия ранее предложила использовать доходы от замороженных суверенных активов России для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине на €50 млрд на период до 2027 года

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Участники саммита Евросоюза утвердили предложение Еврокомиссии, которое предполагает использование доходов от замороженных суверенных активов России для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине на €50 млрд на период до 2027 года. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам встречи.

"Для восстановления, реконструкции и модернизации страны с целью повышения социальной сплоченности и интеграции в ЕС и ввиду грядущего членства в Евросоюзе будет создан фонд поддержки Украины на период 2024-2027 годов. Выделенная для этого фонда сумма не превысит €50 млрд, из которых €33 млрд - в виде кредитов, гарантированных из бюджета ЕС, <...> и €17 млрд - в форме безвозмездной помощи <...>. Потенциальные доходы для формирования этой суммы могут генерироваться в рамках соответствующих юридических актов ЕС относительно доходов частных площадок от иммобилизованных активов ЦБ России", - отмечается в документе.

30 января послы стран ЕС предварительно согласовали решение о переводе доходов от активов РФ на специальные счета, и поддержали Еврокомиссию, в одностороннем порядке утверждавшую, что "доходы от российских активов России не принадлежат". По информации источников, теперь Еврокомиссия намерена ввести специальный налог на эти доходы, близкий к 100%, для их перечисления в бюджет ЕС.