1 февраля, 13:48
Палестино-израильский конфликт

Reuters: БАПОР приостановит работу до конца февраля, если не получит финансирование

Некоторые страны ранее объявили о приостановке финансирования агентства из-за подозрений в связях с движением ХАМАС

ЖЕНЕВА, 1 февраля. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) будет вынуждено приостановить деятельность на Ближнем Востоке в целом и в секторе Газа в частности, если не получит дальнейшее финансирование. Об этом агентству Reuters заявила представительница БАПОР Джулиетт Тума.

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"БАПОР после конца февраля не сможет проводить операции не только в [секторе] Газа, но и во всем регионе, если финансирование организации не возобновится", - заявила она.

Несколько стран, включая Великобританию, Германию, Канаду и США, объявили о приостановке финансирования БАПОР из-за подозрений в связях с палестинским радикальным движением ХАМАС. Согласно сообщению агентства Bloomberg, израильские власти полагают, что до 10% сотрудников БАПОР состояли в ХАМАС или радикальном палестинском движении "Исламский джихад". Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы были причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября 2023 года.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ было учреждено в 1949 году. В его задачи входит предоставление медицинской, социальной, продовольственной помощи и образования 5,9 млн беженцев, проживающим в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане, Сирии. В БАПОР работают более 30 тыс. сотрудников. Управляет агентством генеральный комиссар, назначаемый генсеком ООН. С марта 2020 года пост комиссара занимает швейцарец Филипп Лаззарини. Организация финансируется за счет добровольных взносов государств - членов ООН, а также ЕС и международных НПО. Для его полноценной работы необходимо порядка $1,2 млрд в год. В 2022 году организация получила $1,17 млрд. Крупнейшим донором БАПОР являются США (в 2022 году $344 млн). Взнос России в 2022 году составил $2 млн. 

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