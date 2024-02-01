ЕС предоставит Киеву €50 млрд при соблюдении демократических принципов и прав человека

Еврокомиссия и Украина должны принять меры для защиты финансовых интересов союза, в частности, в отношении предотвращения, выявления и исправления мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Евросоюз предоставит Украине новую программу помощи в размере €50 млрд при соблюдении Киевом демократических принципов и прав человека. Об этом говорится в итоговой декларации проходящего в Брюсселе саммита ЕС по Украине.

"Предусловием для поддержки Украины в рамках фонда будет то, что Украина продолжит поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему, систему верховенства закона, а также гарантировать уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам", - отмечается в нем. В документе подчеркивается, что "при реализации программы Еврокомиссия и Украина должны принять все соответствующие меры для защиты финансовых интересов союза, в частности, в отношении предотвращения, выявления и исправления мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений".