На КПП в Приднестровье нашли деталь от ПЗРК "Игла"

Ее передали в Управление внутренних дел

КИШИНЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Источник питания от переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" был найден на территории пограничного пункта в городе Бендеры в разделительной Зоне безопасности приднестровского конфликта. Об этом сообщает информационное агентство "Новости Приднестровья" со ссылкой на Объединенную контрольную комиссию (ОКК) по управлению миротворческой операцией.

Как отмечалось на заседании ОКК, деталь была обнаружена 28 января в ходе озеленительных работ на КПП местной жительницей. Деталь идентифицировали прибывшие на место военные специалисты, она была передана в Управление внутренних дел.

В апреле 2023 года в непризнанном Приднестровье произошла серия терактов. Они начались с обстрела из гранатометов здания министерства государственной безопасности, были взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк. Атакам подверглись военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, а также расположение приднестровского миротворческого контингента и территория арсенала в районе села Колбасна, где хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов. В ходе терактов никто не пострадал.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский тогда заявлял, что диверсии организованы с территории Украины, а также обвинил в содействии спецслужбы Молдавии. В Приднестровье был введен максимальный уровень террористической угрозы, 25 мая 2023 года он был понижен с красного до желтого и действует до сих пор.

ОКК является коллективным руководящим органом миротворческой операции, в которую входят делегации России, Молдавии и Приднестровья.