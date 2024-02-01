Байден заявил, что постарается добиться заключения сделки по границе и помощи Украине

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ранее сообщил, что Сенат обсуждает неприемлемую пакетную сделку, которая станет заведомо непроходной в нижней палате Конгресса

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден заявил, что постарается добиться заключения договоренности, вырабатываемой Сенатом Конгресса США при участии представителей Белого дома, по дальнейшей помощи Украине и ужесточению контроля над южной американской границей.

"Посмотрим, я постараюсь", - сказал Байден по прибытии в Капитолий для участия в Национальном молитвенном завтраке. Так он ответил на вопрос о том, будет ли заключена сделка, которую ряд республиканцев в Конгрессе считает обреченной на провал. Слова американского лидера приводит пресс-пул Белого дома.

Ранее спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) заявил на пресс-конференции, что Сенат обсуждает неприемлемую пакетную сделку, которая станет заведомо непроходной в нижней палате Конгресса.

Американское правительство направило почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.