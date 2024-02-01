Израиль подвергся новым обстрелам со стороны Ливана

Военные еврейского государства открыли ответный огонь, сообщили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 февраля. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали новые обстрелы приграничных районов со стороны Ливана и открыли ответный огонь. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В течение дня был зафиксирован ряд запусков из Ливана в направлении Метулы и Кирьят-Шмоны. В ответ Армия обороны Израиля нанесла удар по источникам огня. О пострадавших не сообщалось", - говорится в заявлении.

Кроме того, сообщили военные, некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по военному объекту шиитской организации "Хезболлах" в районе населенного пункта Тейр-Харфа на юге Ливана.