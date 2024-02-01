СМИ: США одобрили планы по нанесению ударов по иранским объектам в Ираке и Сирии

По информации телеканала CBS News, удары будут нанесены в ответ на атаки на базы Соединенных Штатов в регионе

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Администрация США одобрила планы по нанесению ударов по иранским объектам и военным, расположенным в Ираке и Сирии. Информацию об этом подтвердили американские должностные лица телеканалу CBS News.

Как отмечается, удары будут нанесены в ответ на атаки на базы США в регионе.

Чиновники добавили, что прежде всего при выборе времени для ударов будут учитываться погодные условия. Отмечается, что США могут совершить атаки в плохую погоду, но во избежание жертв среди гражданского населения им необходима лучшая видимость.

29 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответные действия администрации Соединенных Штатов в связи с ударами по их войскам и интересам в регионе могут насчитывать несколько этапов, быть многоуровневыми и продолжительными по времени.

30 января Байден оповестил, что определился с ответной мерой на удар по американской военной базе на границе Иордании и Сирии. Вместе с тем он не пояснил, какие именно ответные меры могут принять США, подчеркнув, что Вашингтон не стремится к расширению конфликта на Ближнем Востоке.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.