Байден заявил, что добивается реализации двухгосударственного решения на Ближнем Востоке

Президент США также отметил, что страна "борется с ростом антисемитизма и исламофобии"

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заверил, что работает над реализацией двухгосударственного решения палестино-израильской проблемы.

"Мы активно работаем ради мира, безопасности и достоинства израильского народа и палестинского народа. Я занимаюсь этим днем и ночью и, как многие присутствующие здесь, работаю над тем, чтобы найти возможность вернуть наших заложников домой, облегчить гуманитарный кризис и вернуть мир в Газу и в Израиль, обеспечить долгосрочный мир при наличии двух государств для двух народов", - сказал он во время выступления на Национальном молитвенном завтраке в Конгрессе. Байден также отметил, что в США "борются с ростом антисемитизма и исламофобии".

Национальный молитвенный завтрак - ежегодное мероприятие, проводимое в начале февраля в столице США Конгрессом и некоммерческой религиозной организацией Fellowship Foundation.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.