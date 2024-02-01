Власти Палестины осудили решение конгрессменов запретить въезд в США всем членам ООП

В администрации президента подчеркнули, что это решение противоречит ранее заявленным шагам Вашингтона и негативно повлияет на его роль и авторитет в урегулировании палестино-израильского конфликта на основе международной легитимности, в соответствии с двухгосударственным принципом

РАБАТ, 1 февраля. /ТАСС/. Палестинские власти выступили с осуждением решения американских конгрессменов запретить въезд в США всем членам Организации освобождения Палестины (ООП).

"Администрация президента Палестины выразила осуждение в связи с решением Палаты представителей запретить въезд членам ООП в США", - говорится в сообщении палестинского информационного агентства WAFA.

В администрации подчеркнули, что "решение Палаты представителей противоречит ранее заявленным шагам властей США и негативно повлияет на их роль и авторитет в урегулировании палестино-израильского конфликта на основе международной легитимности, в соответствии с двухгосударственным принципом" (подразумевает мирное сосуществование палестинского и израильского государств).

"Решение Палаты представителей США является опасным, оно наносит ущерб правам палестинского народа, отвергает резолюцию ООН, признающую права палестинского народа и признающую ООП единственным законным представителем палестинского народа", - указано в коммюнике администрации. "Это решение не служит усилиям, прилагаемым на всех уровнях для создания соответствующего климата в интересах стабильности и безопасности во всем регионе", - подытожили палестинские власти.

Голосование за законопроект

31 января Палата представителей Конгресса поддержала законопроект, запрещающий въезд в США всем членам ООП. За проголосовали 422 члена Палаты представителей, 2 законодателя выступили против. Эта инициатива расширяет введенный ранее запрет на въезд должностных лиц организации и подразумевает запрет на въезд всех членов ООП.

Законопроект также предусматривает запрет на въезд в Соединенные Штаты лиц, связанных с палестинскими радикальными движениями ХАМАС и "Исламский джихад", а также участников атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Кроме того, согласно документу, лица, не имеющие гражданства США и принимавшие участие в октябрьских событиях, не имеют права обращаться в стране за иммиграционными льготами и защитой, в том числе от депортации в государство, где может существовать угроза их жизни и свободе.

В сентябре 2018 года США объявили о закрытии дипломатической миссии ООП в Вашингтоне, выполнявшей функции единственного представительства Палестины в стране. Затем американские власти аннулировали визу, закрыли банковский счет и предписали покинуть Соединенные Штаты палестинскому эмиссару в Вашингтоне Хусаму Зомлоту, который с 2018 года представляет интересы Палестины в Лондоне.