Премьер Испании заявил о наличии в ЕС разногласий по ситуации на Ближнем Востоке

По словам Педро Санчеса, Мадрид собирается дальше "работать над тем, чтобы Европа действовала" сообща

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Глава правительства Испании Педро Санчес заявил о наличии разногласий между странами - членами Евросоюза по военной эскалации на Ближнем Востоке.

"Вместе с другими государствами - членами мы защищаем необходимость того, чтобы Европа решительно высказалась по этому вопросу и потребовала, чтобы Израиль уважал международное гуманитарное право, чтобы начать конструктивный диалог как можно скорее, <...> который приведет нас к справедливому и прочному миру на основе двух государств, - отметил он по итогам саммита ЕС. - Очевидно, что существуют разногласия по этому вопросу среди государств - членов".

Санчес добавил, что Мадрид собирается дальше "работать над тем, чтобы Европа действовала" сообща. "Испания не собирается бросать миллионы израильских и палестинских граждан, которые хотят и заслуживают будущего сосуществования в условиях мира и безопасности", - заключил он.

Ранее власти королевства призывали к организации международной мирной конференции для урегулирования ближневосточного конфликта. Кроме того, по мнению Мадрида, установление мира и безопасности в регионе предусматривает создание палестинского государства.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.