Госдеп одобрил возможную продажу Индии беспилотников и других систем на $3,99 млрд

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент США разрешил возможную продажу Индии беспилотников MQ-9B Sky Guardian Aircraft и других систем на $3,99 млрд. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Оно проинформировало о том, что американское внешнеполитическое ведомство "одобрило потенциальную продажу правительству Индии беспилотников MQ-9B и связанного с этим оборудования примерно на $3,99 млрд". Как следует из документа, индийские власти ранее запросили разрешение на приобретение у США 31 беспилотника MQ-9B Sky Guardian Aircraft, ракет, запчастей и различных систем.