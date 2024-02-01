Шольц заявил, что многие страны ЕС делают недостаточно для поддержки Украины

Канцлер ФРГ отметил, что Германия не может справиться с военной поддержкой Киева в одиночку

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что многие страны Европейского союза делают недостаточно для поддержки Украины.

"Во многих столицах приходится задаваться вопросом: действительно ли мы делаем достаточно? И ответ в большинстве случаев может быть только отрицательным", - сказал Шольц на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС в Брюсселе, добавив, что Германия не может справиться с военной поддержкой Киева в одиночку.

В то же время он отметил, что решение глав государств и правительств Евросоюза о предоставлении Украине €50 млрд является "хорошим сигналом для США". "Американский президент - хороший друг и союзник, который пытается добиться одобрения своих соответствующих предложений в Конгрессе. И я надеюсь, что сегодняшнее послание и дискуссия, которую мы ведем, также помогут немного облегчить реализацию его политических усилий", - резюмировал канцлер ФРГ.

Шольц заметил, что "саммит ЕС был очень успешным". Тот факт, что 27 стран - членов Евросоюза, по его словам, расчистили путь для новой помощи Украине, "является хорошей новостью для Европейского союза и хорошей новостью для Украины". Канцлер ФРГ также указал, что на саммите лидеры "интенсивно обсуждали вопрос дальнейшей военной поддержки Украины". "Мы очень внимательно изучили этот вопрос", - заявил Шольц, добавив, что следует решить проблему, связанную с тем, чтобы все государства-члены прикладывали достаточные усилия по оказанию помощи в области вооружений. "По моей личной оценке, это не так. Германия делает многое", - напомнил он, уточнив, что на текущий год ФРГ выделила более €7 млрд на эти цели. "И теперь у нас есть обязательства, которые в ближайшие годы составят еще около 6 млрд евро. Это уже существенный вклад <...>, и для меня это означает, что мы должны очень четко осознавать тот факт, что теперь это потребует огромных усилий от всех", - подытожил Шольц.