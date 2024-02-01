NYT: израильские военные сносят дома на границе с Газой для создания буферной зоны

По информации газеты, с ноября Израиль произвел по меньшей мере 33 контролируемых взрыва, в результате которых были уничтожены несколько сотен строений

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Подразделения армии Израиля сносят здания на границе с сектором Газа для обустройства буферной зоны. Об этом сообщила со ссылкой на израильских чиновников газета The New York Times (NYT).

По ее сведениям, с ноября Израиль произвел по меньшей мере 33 контролируемых взрыва, в результате которых были уничтожены несколько сотен строений. Чиновники, указывает издание, говорят о том, что Израиль хочет "снести палестинские здания близ границы в попытке создать безопасную буферную зону в секторе Газа" и тем самым усложнить проведение нападений, подобных атаке 7 октября.

В свою очередь израильские военные, комментируя свои действия, заявили, что "разрушают террористическую инфраструктуру, которая в том числе располагается в зданиях", находящихся в жилых районах.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в секторе.