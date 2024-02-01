Пашинян: декларация о независимости Армении является препятствием на пути к миру

ЕРЕВАН, 1 февраля. /ТАСС/. Декларация о независимости Армении от 1990 года, где есть упоминание о Нагорном Карабахе, является препятствием на пути к миру в регионе. Об этом заявил в интервью Общественному радио страны премьер-министр Никол Пашинян.

"Вопрос: наша государственная политика должна основываться на решении Национального совета Нагорного Карабаха и Верховного Совета Армении, согласно которому Армения и Нагорный Карабах должны быть объединены, как это прописано в Декларации о независимости? Если так, то это значит, что у нас сейчас будет война, мира мы не добьемся", - сказал он.