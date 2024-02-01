В США заявили, что примут все меры для защиты своих сил на Ближнем Востоке

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, США продолжат стремиться избежать расширения конфликта в регионе

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация предпримет все необходимые действия для защиты своих сил на Ближнем Востоке. Об этом заявил на пресс-конференции министр обороны США Ллойд Остин.

"Президент [США Джо Байден] не потерпит атак на американские войска, и я не потерплю", - отметил он, говоря о недавнем ударе по американским войскам в Иордании.

"Это опасный момент для Ближнего Востока. Мы продолжим стремиться избежать расширения конфликта в регионе. Но мы предпримем все необходимые действия для защиты США, наших интересов и наших людей. Мы ответим там, где решим, когда решим и как решим", - добавил Остин.

Власти США ранее заявили, что удар по американским войскам в Иордании нанесло движение "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 американских военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран. Президент США Джо Байден подтвердил ранее, что уже принял решение о том, как именно Вашингтон будет реагировать на вылазку на иордано-сирийской границе.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.