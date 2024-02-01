Пашинян: ОДКБ в решающий момент оставила Армению один на один со своими проблемами

ЕРЕВАН, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян полагает, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в самый решающий момент оставила республику один на один со своими проблемами. Такое мнение он выразил в интервью Общественному радио страны.

"Долгое время наша концепция безопасности заключалась в следующем: Армения является членом ОДКБ, проблема Нагорного Карабаха является международно признанным конфликтом, поэтому для Армении нет проблемы безопасности, мы должны сосредоточиться на решении проблемы Нагорного Карабаха. Оказалось, что ОДКБ не только не обеспечила свою часть безопасности Армении, но и в самый решающий момент сказала: "Смотрите, решайте свои проблемы сами". Мы должны иметь возможность жить в этой среде и, насколько это возможно, самостоятельно обеспечивать собственную безопасность", - сообщил глава правительства.