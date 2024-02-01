На Украине апелляционный суд оставил под стражей депутата Дубинского

По его словам, решение принимали по указке офиса президента Владимира Зеленского

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить ходатайство защиты депутата Александра Дубинского об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Как сообщило украинское издание "Страна" из зала суда, Дубинский остается под стражей до 13 февраля.

Комментируя это решение, депутат заявил, что оно принималось по указке офиса президента Владимира Зеленского и связано с его политической позицией. "Судьи принимают решение по указанию из офиса президента (ОП), а ОП хочет, чтобы на период политической турбулентности, которая сейчас происходит, я их не критиковал", - приводит издание слова депутата в своем Telegram-канале.

11 января Печерский районный суд Киева продлил Дубинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 13 февраля 2024 года.

13 ноября 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Дубинскому обвинение в госизмене и провела обыски по месту жительства. Поводом стало участие Дубинского в обнародовании аудиозаписей, на которых, как утверждалось, зафиксированы разговоры, произошедшие в 2015-2016 годах между Джо Байденом, занимавшим тогда пост вице-президента США, и Петром Порошенко - на тот момент президентом Украины. На записях, предположительно, Байден требует от Порошенко уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, возбудившего уголовное дело в отношении фирмы Burisma, где работал сын Байдена Хантер.

14 ноября Дубинский был отправлен под арест по этому делу до 12 января этого года без права внесения залога. Против него также выдвинуты обвинения в служебном подлоге и в организации незаконного выезда военнообязанных за границу. Также суд наложил арест на имущество Дубинского в рамках уголовного дела о возможной легализации доходов, полученных преступным путем, и об уклонении от уплаты налогов.

Сам депутат, который активно критикует команду Зеленского, связывает уголовное преследование со своей политической позицией, а также заявляет, что окружение Зеленского пытается замять расследование по материалам опубликованных аудиозаписей. По словам Дубинского, украинский президент и глава его офиса Андрей Ермак не хотят, чтобы стало известно об их роли в подготовке обнародования этих записей.