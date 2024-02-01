Пашинян считает, что РФ не может быть основным партнером Армении в оборонной сфере

По словам премьер-министра Армении, Еревану нужно понять, с кем реально можно поддерживать военно-технические и оборонные отношения

ЕРЕВАН, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян полагает, что в силу нескольких причин Россия не может быть ключевым партнером республики в оборонной и военно-технической сферах.

Такое мнение он выразил в интервью Общественному радио страны.

"Нам нужно понять, с кем мы реально можем поддерживать военно-технические и оборонные отношения. Раньше эта проблема была простой, потому что не было такого вопроса и не было сложности в создании концепции. Раньше 95-97% наших отношений в оборонной сфере приходилось на Российскую Федерацию, теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам", - заявил глава правительства.