Более 60% опрошенных американцев оказались недовольны экономической политикой при Байдене

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Недовольство экономической политикой при администрации президента Джо Байдена высказали 65% американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследований общественных отношений AP-NORC.
Согласно данным опроса, 35% демократов и 93% республиканцев не поддерживают действия нынешнего президента США в экономике.
Статистическая погрешность результатов опроса составляет 4 процентных пункта. Исследование проводилось 25-29 января, в нем приняли участие 1 152 человека.