ЕС одобрил €50 млрд для Киева, Зеленскому этого мало. События вокруг Украины

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Лидеры стран - членов Евросоюза на саммите в Брюсселе единогласно утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи объемом €50 млрд на ближайшие 4 года, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеовыступлении перед участниками саммита Евросоюза в Брюсселе выразил сожаление, что Украина не получила обещанного миллиона снарядов, а также заявил о необходимости дальнейшего увеличения финансирования со стороны ЕС.

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Ход спецоперации

ВС России за сутки отбили 17 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пяти направлениях, противник потерял до 805 бойцов, сообщает Минобороны РФ.

Российские ВКС сбили 20 авиационных управляемых ракет, 17 снарядов РСЗО HIMARS, 68 беспилотников. Была также уничтожена радиолокационная станция норвежской ЗРК NASAMS и два склада горючего ВСУ.

Деньги выделены

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе единогласно утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи объемом €50 млрд на ближайшие 4 года, что означает сокращение финансирования Украины в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. На 2023 год Евросоюз выделил Киеву €18 млрд, выплачивая по €1,5 млрд в месяц, тогда как выделение €50 млрд в течение 4 лет означает выплаты в размере €1,02 млрд в месяц.

При этом Брюссель пошел на выполнение главного требования премьера Венгрии Виктора Орбана, который в декабре 2023 года блокировал пакет помощи. Выплаты Киеву не будут автоматическими, лидеры ЕС должны переоценивать и заново утверждать их на ежегодной основе, контролируя выполнение Киевом всех требования Брюсселя.

По словам премьера председательствующей в Совете ЕС Бельгии Александера Де Кроо, "есть законные вопросы о транспарентности, о том, чтобы деньги расходовались целевым образом".

Киев рассчитывает, что средства по долгосрочной программе помощи от ЕС начнут поступать уже в марте, заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко. Он добавил, что ждет хороших новостей не только из Брюсселя, но и из США, признав, что без западной помощи Украину ждет экономический кризис и гиперинфляция.

Зеленскому мало

Зеленский, выступая по видео перед участниками саммита ЕС, выразил сожаление, что Украина не получила обещанного миллиона снарядов, а также заявил о необходимости дальнейшего увеличения финансирования со стороны ЕС.

Он также отметил, что, согласовав €50 млрд помощи, Брюссель должен одобрить дополнительные взносы для помощи Киеву, на этот раз - через Европейский фонд мира. "Это должно быть не менее €5 млрд в год. На срок в четыре года. Это очевидный приоритет", - сказал Зеленский.

Проблемы коллективного Запада

США будут пытаться переложить финансовое бремя поддержки Киева на Евросоюз, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя саммит ЕС. "Мы отслеживаем всю информацию. Мы понимаем, что Киев продолжает испытывать проблемы, и проблемы также испытывает и коллективный Запад", - сказал он.

Песков добавил также, что европейские страны, демонизируя Россию и изображая ее врагом, попросту выбивают дополнительные деньги из своих налогоплательщиков.

В США возмущены

Скандал с попыткой хищения в ВСУ почти $40 млн, выделенных на 100 тыс. минометных снарядов, вызвал возмущение среди членов Конгресса США, сообщил журнал The American Conservative. По его данным, обвинения по делу о коррупции предъявлены пяти задержанным, каждому грозит до 12 лет лишения свободы, еще один подозреваемый был пойман, предположительно, при попытке покинуть страну.

"Всего несколько лет назад единственное, что мы знали об Украине, это то, что это самая коррумпированная страна, о которой кто-либо когда-либо слышал. Украина была прачечной для отмывания грязных денег грязных политиков", - приводит издание слова члена нижней палаты Конгресса США Мэтта Розендейла (республиканец, от штата Монтана).

Издание отмечает, что, по словам члена Палаты представителей Илая Крейна (республиканец, от штата Аризона), инцидент является только "верхушкой айсберга".

"Хорошая сделка"

Военная поддержка Украины в конфликте с Россией приносит выгоду США в экономическом плане, усиливая американскую оборонную промышленность, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. В интервью газете The Washington Examiner он подчеркнул, что "большая часть средств", которые Вашингтон выделяет Киеву, инвестируется в американскую оборонную промышленность, "что делает ее сильнее".

На фоне критики альянса радикалами из Республиканской партии генсек организации отметил, что членство в НАТО выгодно для безопасности Соединенных Штатов.