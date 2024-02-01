Украина намерена получить за счет России уже $1 трлн

На 2024 год на Украине запланирован дефицит бюджета $43,9 млрд

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Киев на фоне сокращения западной помощи хочет получить от России уже $1 трлн. Такие претензии высказал в эфире национального телемарафона советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Сначала он повторил оценку прямого ущерба от конфликта в $750 млрд, приведенную премьером Денисом Шмыгалем еще летом 2022 года на форуме в Лугано - первой конференции по восстановлению Украины. "Добавьте туда еще косвенные убытки, что может поднять эту цифру за 1 трлн", - отметил Устенко.

Ранее Устенко отметился призывами к британской нефтегазовой компании Shell передать Украине более $1 млрд от продажи ее активов в России в том случае, если сделка состоится. 17 декабря 2023 года, когда ЕС не смог согласовать выделение Киеву €50 млрд, пообещал перейти к "плану Б", первая часть которого, по его словам, заключается в поиске заимствований на внутреннем рынке.

На 2024 год на Украине запланирован дефицит бюджета $43,9 млрд. При этом большую его часть власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников. Между тем в Конгрессе США решение вопроса о помощи Украине затягивается. Страны ЕС на саммите в декабре 2023 года также не смогли принять программу финансовой помощи Киеву, однако на экстренном саммите 1 февраля было утверждено выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи объемом €50 млрд на ближайшие четыре года. При этом "потенциальные доходы для финансирования этой суммы могут генерироваться в рамках соответствующих юридических актов ЕС относительно доходов частных площадок от иммобилизованных активов ЦБ России", говорится в итоговом документе саммита.

Замороженные активы

ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где заморожено около €191 млрд. По данным источников агентства Reuters, руководство ЕС считает, что сообщество вряд ли сможет конфисковать замороженные в Европе российские активы, несмотря на планы G7 обсудить законность такого шага на встрече в феврале. Европейские чиновники обеспокоены не только законностью такой беспрецедентной конфискации, но и потенциальными последствиями для евро. Инвесторы могут выйти из евроактивов из-за опасений, что их средства однажды тоже могут быть конфискованы.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада о конфискации российских активов. Как он отметил, РФ "не ожидает от западных противников никаких здравых действий, шагов, которые демонстрировали бы хотя бы минимальное понимание того, насколько вредоносно и контрпродуктивно само обсуждение этой темы".