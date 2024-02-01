Источник: греческая диаспора на Украине может изложить проблемы напрямую властям

Они могут это сделать, если считают, что в Афинах о них не думают, заявил источник

АФИНЫ, 1 февраля. /ТАСС/. Представители греческой диаспоры на востоке Украины могут обращаться напрямую к правительству Греции со своими проблемами, если они считают, что в Афинах о них не думают. Об этом заявил журналистам правительственный источник.

"Если греческая диаспора считает, что в Греции о ней не думают и не следят за ней, то пусть они [ее представители] обратятся к греческому правительству напрямую, чтобы была прямая связь с ними", - сказал источник.

Греческий журналист Костас Плякос представил 27 января на круглом столе в Афинах снятый им документальный фильм о жизни в освобожденном Мариуполе. По его словам, на востоке Украины в течение многих веков жили около 100 тыс. греков. С началом военных действий очень многие греки уехали, но большинство осталось в своих селах. Многие потом вернулись, сказал Плякос. Он отметил, что число греков теперь там ненамного меньше, чем ранее. Однако, по его словам, "греческое правительство, верное политической линии ЕС и НАТО, делает вид, что этих греков как будто не существует в этом регионе". Более того, оно дало возможность боевикам признанного террористическим и запрещенного в РФ батальона "Азов" выступить в греческом парламенте, добавил он. Плякос задал вопрос, действительно ли правительство Греции не хочет знать проживающих в это регионе греков, поскольку границы изменились и те стали российскими гражданами, либо его шаги продиктованы ЕС И НАТО. Все эти темы, по словам журналиста, отражены в документальном фильме, который был показан в сентябре на телеканале Antenna и размещен в YouTube.