Премьер Швеции хочет встретиться с Орбаном после ратификации Венгрией заявки в НАТО

Ульф Кристерссон полагает, что его разговор с венгерским коллегой во время саммита ЕС уже заложил основу для будущих контактов

СТОКГОЛЬМ, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон побеседовал во время саммита ЕС со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном. Как заявил шведский политик на пресс-конференции, он хотел бы встретиться с премьером Венгрии в Будапеште после того, как венгерские власти ратифицируют шведскую заявку в НАТО.

"Естественным было бы встретиться, когда мы станем членом [НАТО]. Тогда у нас будет намного больше о чем разговаривать", - отметил шведский премьер.

Кристерссон полагает, что его состоявшийся разговор с Орбаном уже заложил основу для будущих контактов. "Я решил, что это была хорошая беседа, которая заложила основу для более далекоидущих переговоров, которые состоятся в следующий раз <…>", - продолжил он.

Ранее Кристерссон сообщил, что хотел бы на переговорах с венгерским премьером рассмотреть взаимодействие в рамках Североатлантического альянса, взаимные экономические интересы, а также вопрос о шведском истребителе JAS-39 Gripen.

Венгерский парламент - единственный в странах Североатлантического альянса, который до сих пор не ратифицировал шведскую заявку на присоединение к НАТО. 18 января глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил журналистам, что Швеция не делает необходимых шагов для вступления в НАТО и ведет себя таким образом, будто это ее совершенно не интересует. Он отметил, что в таких условиях венгерскому парламенту будет сложно ратифицировать соглашение о приеме королевства в альянс.