ХАМАС утверждает, что жители Газы на КПП "Рафах" подвергаются поборам и вымогательствам

Как сообщил комитет движения, за предлагаемую "координацию" передвижений "больные, раненые, студенты, владельцы иностранных паспортов и другие категории граждан "платят огромные суммы"

КАИР, 1 февраля. /ТАСС/. Палестинцы, направляющиеся из сектора Газа на территорию Египта, подвергаются поборам и вымогательствам на пограничном контрольно-пропускном пункте "Рафах". С таким утверждением выступило движение ХАМАС.

"Мы с сожалением наблюдаем за вымогательством, которому подвергаются покидающие Газу люди на КПП "Рафах" со стороны компаний, частных лиц и влиятельных особ, пользующихся тяжелым положением населения сектора", - указывается в заявлении одного из комитетов движения, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС. В нем утверждается, что за предлагаемую "координацию" передвижений "больные, раненые, студенты, владельцы иностранных паспортов и другие категории граждан "платят огромные суммы".

Комитет движения осудил подобную практику компаний, которые "шантажируют уходящих из сектора жителей под предлогом облегчения их переезда" и связанных с ним процедур. В заявлении также указывается, что была создана "специальная египетская компания, пользующаяся эксклюзивными правами и привилегиями, которая обременяет палестинцев непомерными поборами".

В заявлении содержится призыв к направляющимся из Газы к КПП "Рафах" бойкотировать подобные фирмы и бороться с ними, чтобы покончить с "аморальным процессом шантажа". Комитет также призвал власти Египта "незамедлительно вмешаться в ситуацию с целью облегчить передвижение жителей сектора, переправку из Газы раненых и больных", а также переход через КПП "Рафах" другим гражданам, у которых имеются неотложные потребности или чрезвычайные обстоятельства, и предоставить им право в любое время переходить через КПП "Рафах".

Позиция Египта

10 января глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван опроверг сообщения, что власти страны якобы повысили сборы за переход на египетскую сторону через КПП "Рафах". По его словам, все сборы, которые взимаются на КПП, "установлены в соответствии с законодательством Египта и остаются на фиксированном уровне". Рашван также указал, что египетская сторона не взимает с палестинцев, въехавших в страну, никаких дополнительных сумм, вне зависимости от того, с какой целью они прибыли в Египет, а также от их перемещений по стране и за ее пределами.

Рашван также заметил, что Египет обеспечивает большую часть объема гуманитарной помощи, которая поступает в Газу через КПП "Рафах", а также "стремится облегчить страдания палестинцев", поэтому версии о том, что египетская сторона якобы пытается наложить на жителей Газы дополнительные сборы, являются несостоятельными. Он призвал всех палестинцев в случае, если они столкнутся с давлением или вымогательством финансовых средств на территории КПП, обратиться за помощью к сотрудникам служб безопасности, которые примут соответствующие меры против правонарушителей.