Reuters: Саудовская Аравия еще не приняла окончательное решение о присоединении к БРИКС

По данным неназванного саудовского чиновника, приглашение все еще находится на рассмотрении

ТАСС, 1 февраля. Саудовская Аравия по-прежнему рассматривает предложение стать членом БРИКС и еще не приняла окончательного решения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного саудовского чиновника.

"Саудовская Аравия еще не ответила на приглашение присоединиться к БРИКС. Оно все еще находится на рассмотрении", - приводит агентство слова источника, который прокомментировал заявление министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор о том, что королевство вступило в объединение.

16 января министр торговли Саудовской Аравии Маджед бен Абдалла аль-Касаби, выступая на заседании Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что официально королевство еще не присоединилось к БРИКС. При этом в начале января саудовское государственное телевидение сообщило, что с этого года страна стала полноценным членом объединения.

Решение пригласить новых участников в состав сообщества было принято на саммите БРИКС, который состоялся в Йоханнесбурге в августе прошлого года. Комментируя итоги встречи, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что королевство изучит приглашение и примет "соответствующее решение". По словам главы внешнеполитического ведомства, его страна ожидала от БРИКС подробностей относительно условий ее членства.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов - Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию, однако в конце декабря Аргентина отказалась от вступления. С 1 января текущего года в БРИКС состоит десять стран.