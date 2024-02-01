В Афинах не комментируют якобы данные Турцией гарантии не использовать F-16 против Греции

Как подчеркнул источник, Афины и Анкара понимают свои разногласия, но продолжают "обсуждать их в продуктивной атмосфере"

АФИНЫ, 1 февраля. /ТАСС/. Греция и Турция могут продуктивно развивать связи, обсуждая разногласия и избегая кризисов. Об этом заявил журналистам правительственный источник.

Он отказался давать комментарии по поводу сообщений о якобы данных Анкарой гарантиях Вашингтону и Афинам не использовать приобретаемые у США истребители F-16 против Греции, являющейся союзником по НАТО. Эту тему поднимают местные СМИ.

"Мы с Турцией - соседи, - ответил правительственный источник. - Мы не всегда согласны со всем и не собираемся быть согласными со всем. [Но] мы делаем акцент на том, где есть совместный интерес [к продвижению вперед]".

При этом источник подчеркнул, что Афины и Анкара понимают свои разногласия, но продолжают "обсуждать их в продуктивной атмосфере" для того, чтобы избежать серьезных кризисов. Источник выразил мнение, что в последние месяцы у Греции с Турцией был значительный прогресс в этом деле.

Источник в Минобороны Турции сообщил журналистам, что реализация проекта по покупке у США новых истребителей F-16 и по модернизации имеющихся у Турции не содержит каких-либо особых условий. По его словам, процедура одобрения в Конгрессе США запроса Анкары о закупке 40 новых F-16 и модернизации имеющихся 79 единиц F-16, их боекомплекта и оборудования началась 26 января. "Когда мы получим соответствующие письма об одобрении проекта, начнется работа над календарем реализации и можно будет четко определить стоимость проекта. Кроме того, вопреки утверждениям некоторых греческих новостных сайтов, вопрос покупки и модернизации F-16 не обременен никакими условиями", - цитирует источник телеканал TRT. Под подобными условиями могут подразумеваться, к примеру, запреты на использование самолетов в определенных регионах или операциях.