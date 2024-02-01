1 февраля, 17:55
Палестино-израильский конфликт

В ООН заявили, что не в состоянии защитить журналистов в Газе

По словам официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика, ООН неоднократно "как публично, так и в частном общении высказывала свою обеспокоенность относительно журналистов"

ООН, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники ООН в секторе Газа не имеют какой-либо возможности защитить журналистов, работающих в секторе Газа. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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"К сожалению, не думаю, что мы можем предпринять какие-либо действия на земле, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. - Наши гуманитарные сотрудники, равно как и журналисты, находятся на передовой и заплатили за это своими жизнями. Как известно, более 150 наших сотрудников погибли в этом конфликте".

Дюжаррик добавил, что неоднократно всемирная организация "как публично, так и в частном общении высказывала свою обеспокоенность относительно журналистов, их возможности выполнять свою работу без угрозы жизни".

По последним данным Международного Комитета защиты журналистов, по меньшей мере 85 журналистов погибли с начала обострения палестино-израильского конфликта. 

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