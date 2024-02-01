Залужный считает, что Украина неспособна укомплектовать армию без "непопулярных мер"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины не уточнил, о каких мерах идет речь

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный считает, что украинские государственные институты не обладают нужным инструментарием для повышения укомплектованности армии без "непопулярных мер". Такое мнение он выразил в статье для телеканала CNN.

"Мы должны признать значительное преимущество противника в мобилизации людских ресурсов и сравнить его с неспособностью государственных институтов Украины повысить уровень укомплектованности наших вооруженных сил без применения непопулярных мер", - написал он. При этом Залужный не раскрывает, о каких мерах идет речь.

Также среди проблем Украины, не позволяющих преуспеть на поле боя, главнокомандующий выделил "несовершенство нормативно-правовой базы в стране, а также частичную монополизацию оборонной промышленности". "Это приводит к узким местам в производстве, например боеприпасов", - отметил Залужный, добавив, что это усиливает зависимость Украины от поставок со стороны западных партнеров.

С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация, мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд за рубеж. В ситуации значительных проблем с комплектованием вооруженных сил в Раду был внесен законопроект, резко ужесточающий правила мобилизации. После этого в СМИ распространились кадры, как украинцы в разных странах выстраиваются в огромные очереди в консульства, чтобы переоформить документы до того, как ужесточенные правила будут приняты.

Законопроект вызвал критику в обществе и разногласия среди парламентариев и 11 января был направлен на доработку. Однако новый вариант, зарегистрированный в парламенте 30 января, содержит большинство жестких норм, предусмотренных первым документом. В частности, предлагается мужчинам призывного возраста, находящимся за границей, оказывать консульские услуги только при наличии военно-учетных документов. Все военнообязанные, которые были признаны ограниченно годными, должны будут пройти в течение девяти месяцев повторный медосмотр. Документ предполагает возможность ограничения прав уклонистов, в том числе запрет на выезд за рубеж и блокировку банковских счетов, а также введение электронных повесток.

Ситуация вокруг Залужного

29 января бывший депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. По данным экс-депутата, в этой связи офис президента получил возмущенные звонки от иностранных партнеров. Со своей стороны, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров информировал, что Зеленский не увольнял Залужного. Однако спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжаются до сих пор.

Газета The Washington Post в среду сообщила, что Зеленский уже принял решение об отставке Залужного, хотя объявление о нем может быть отложено на какое-то время. Позднее CNN уточнил, что указ об отставке главкома будет подписан уже до конца текущей недели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что к новостям о Залужном есть много вопросов, однако очевидно, что у киевского режима "все неладно". А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг темы увольнения главкома ВСУ отражает агонию и распад государственности Украины.