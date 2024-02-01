Сенатор США признал, что ВС Китая во многом превосходят американские

По словам Роджера Уикера, "Пекин проводит самое крупное и самое быстрое наращивание военного потенциала в современной истории"

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Американский сенатор Роджер Уикер (республиканец, штат Миссисипи) признал, что Вооруженные силы КНР по многим показателям превосходят ВС США.

"Пекин проводит самое крупное и самое быстрое наращивание военного потенциала в современной истории, превосходя наши вооруженные силы по многим показателям", - сказал он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Уикер считает, что самой "насущной задачей" Пентагона остается "сдерживание конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе".

"Мы можем и должны сделать в этой области гораздо больше. Тихоокеанская инициатива сдерживания не смогла стать реальным инструментом бюджетных изменений в Пентагоне. <...> Сдерживание конфликта потребует от оборонно-промышленной базы и от Пентагона производства необходимых систем в достаточном количестве и с необходимой скоростью, нам также нужна оперативная совместная целевая группа. Но пока что это желание, эта директива не выполнена. Инфраструктура развивается недостаточно быстро", - отметил законодатель.