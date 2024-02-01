В Катаре сообщили, что Израиль одобрил условия сделки с ХАМАС, согласованные в Париже

По словам официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари, посредники между сторонами конфликта получили от руководства ХАМАС "первое положительное подтверждение" условий потенциального соглашения

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Израиль одобрил общие положения сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС, которые были выработаны на переговорах в Париже. Как заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари, посредники между сторонами конфликта получили от руководства ХАМАС "первое положительное подтверждение" условий потенциального соглашения.

"На встрече в Париже удалось свести все имеющиеся на столе предложения воедино. Эти предложения были одобрены израильской стороной, и сейчас у нас есть первое положительное подтверждение от ХАМАС, который также очертил рамки [соглашения]", - сказал представитель ведомства, выступая на семинаре в Университете Джона Хопкинса.

29 января телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник, что переговорщики пришли к консенсусу в общих чертах, однако согласовать конкретные детали сделки, скорее всего, будет очень непросто. Согласно предварительным условиям, первый этап возвращения заложников предусматривает шестинедельную паузу в ведении боевых действий. При этом каждый удерживаемый движением ХАМАС мирный житель будет обменян на троих палестинцев, которые содержатся под стражей в тюрьмах Израиля. Это соотношение может быть увеличено для обмена военнослужащих израильской армии, указывает CNN. Вслед за шестинедельным прекращением огня может последовать более длительная пауза.