Макрон заявил о приостановке процедуры подписания торгового соглашения ЕС и Mercosur

По словам президента Франции, республика продолжит настаивать на применении к южноамериканским поставщикам продукции тех же требований, что и к европейским

ПАРИЖ, 1 февраля. /ТАСС/. Франция добилась отсрочки подписания соглашения между ЕС и Южноамериканским общим рынком (Mercosur) и продолжит настаивать на применении к южноамериканским поставщикам продукции тех же требований, что и к европейским. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после экстренного саммита ЕС в Брюсселе.

"Когда нашим аграриям навязывают определенные правила производства ради благополучия граждан, это требует больших усилий по внедрению. Но что вызывает непонимание, так это то, что мы навязываем правила производства в Европе, но позволяем импортировать продукты, для которых они не соблюдаются, - сказал Макрон. - По этой причине Франция выступает против текста торгового соглашения с Mercosur в его нынешнем виде и продолжит выступать против. Я рад, что переговоры были приостановлены, как мы того и просили".

Сделка между ЕС и Mercosur

В начале декабря страны Южноамериканского общего рынка по итогам прошедшего в Рио-де-Жанейро саммита договорились продолжить переговоры о соглашении о свободной торговле с Евросоюзом. Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов сообщила, что Евросоюз и Mercosur планируют завершить работу над торговым соглашением до окончания первой недели декабря 2023 года.

В 2019 году ЕС и Mercosur после 20 лет переговоров подписали торговое соглашение, однако сделка была заморожена, поскольку увеличение масштабов вырубки амазонского леса при экс-президенте Бразилии Жаире Болсонару шло вразрез с позицией стран Евросоюза. После прихода в январе 2023 года к власти Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который сразу после избрания анонсировал ужесточение мер борьбы с изменением климата, вопрос о торговом соглашении ЕС и Mercosur вернулся в повестку межрегионального сотрудничества. Однако в Европе выдвинули несколько дополнительных требований, касающихся вопросов охраны окружающей среды и делающих де-факто обязательным выполнение их странами Mercosur.

Mercosur - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет почти 72% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек. Объем торгового баланса объединения с остальным миром в 2021 году вырос на 37% по сравнению с 2020 годом и составил около $599 млрд, из которых 57% пришлось на экспорт. На прошедшем 7 декабря саммите в блок вступила Боливия.