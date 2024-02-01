Остин заявил, что военный потенциал США больше, чем у их противников на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты дадут многоуровневый ответ на удары по своим войскам, добавил глава Пентагона

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты располагают большим военным потенциалом, силами и средствами, чем их противники на Ближнем Востоке, поэтому дадут многоуровневый ответ на удары по своим войскам. Об этом заявил на пресс-конференции министр обороны США Ллойд Остин.

"Я не думаю, что наши противники считают, что обойдутся одним ударом. У них большой военный потенциал. Но у меня он гораздо больше, - сказал он. - Поэтому, как я уже говорил, мы сделаем все возможное для защиты наших войск и наших интересов".

Власти США ранее заявили, что американские войска в Иордании были атакованы движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 американских военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран. Президент США Джо Байден подтвердил ранее, что уже принял решение о том, как именно Вашингтон будет реагировать на вылазку на иордано-сирийской границе.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в этих странах, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.