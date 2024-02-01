Глава МИД Йемена призвал ЕС усилить давление на хуситов

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Ахмед Авад бен Мубарак назвал нанесение ударов по позициям хуситов недостаточной мерой

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Йемена Ахмед Авад бен Мубарак призвал страны Евросоюза усилить давление на хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах". Слова министра приводит агентство Reuters.

"ЕС придерживается неверного подхода. Ему необходимо оказывать больше давления на хуситов. К примеру, объявив их террористической группировкой", - отметил глава йеменского МИД. С его точки зрения, подход Евросоюза, опасающегося ухудшения гуманитарной ситуации в Йемене, "не сработал: хуситы все еще шантажируют международное сообщество, при этом гуманитарная ситуация [в Йемене] не улучшилась".

Министр назвал нанесение ударов по позициям хуситов недостаточной мерой. По его словам, требуются "среднесрочные и долгосрочные решения".