США не будут вводить санкции против чиновников Израиля, подстрекающих к насилию

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не собираются применять санкции в отношении израильских чиновников, подстрекающих к насилию против палестинцев. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на регулярном брифинге на борту президентского самолета, направляющегося в Детройт, штат Мичиган.

"В настоящее время мы не планируем вводить санкции в отношении израильских чиновников. Я бы перенаправил вас в Госдепартамент, чтобы он объяснил, как выбрал этих четырех человек", - сказал Кирби. Ранее Госдеп сообщил о введении санкций в отношении четырех граждан Израиля, "причастных к росту насилия в отношении мирного населения на Западном берегу".

"Я не знаю, будет ли в дальнейшем что-то еще, но это новый инструмент, который мы намерены использовать надлежащим образом", - добавил Кирби.