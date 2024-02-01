Макрон предложил создать в ЕС общий санитарный контроль для продовольствия

По словам президента Франции, правила, применяемые к фермерам республики, "должны одинаково контролироваться во всех странах"

ПАРИЖ, 1 февраля. /ТАСС/. Франция выступает за создание общеевропейского механизма контроля за соблюдением экологических норм, принимаемых в ЕС, на уровне отдельных стран. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после экстренного саммита ЕС в Брюсселе.

"Наши фермеры справедливо хотят, чтобы правила были одинаковыми для всех. Прежде всего необходим единообразный контроль на европейском уровне. Если существуют европейские правила, которые применяются к нашим фермерам, они должны одинаково контролироваться во всех странах", - сказал Макрон.

"Поэтому мы требуем учреждения европейского подразделения по санитарному и сельскохозяйственному контролю. Она могла бы позволить избежать нечестной конкуренции на уровне отдельных стран, поскольку в разных странах отличается понимание того, как должны применяться европейские нормы", - добавил он.