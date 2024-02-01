США не рассматривают идею сокращения темпов военной помощи Израилю

По сведениям западных СМИ, между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху есть достаточно острые противоречия по поводу того, как дальше должны развиваться военные операции в Газе

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Американская администрация не рассматривает возможность сокращения темпов оказания военной помощи Израилю. Об этом сообщила на онлайн-брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф.

"Если одним словом - нет. Мы не рассматриваем это", - заявила сотрудник американского внешнеполитического ведомства, когда ее попросили уточнить, изучают ли Соединенные Штаты идею сокращения темпов поставок оружия и военной техники Израилю в связи с определенными разногласиями по дальнейшим действиям в секторе Газа.

Согласно данным западной печати, между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху есть достаточно острые противоречия по поводу того, как дальше должны развиваться военные операции в Газе. Руководитель администрации США требует от главы израильского правительства не затягивать эту военную кампанию, которая в том числе негативно отражается на рейтинге популярности Байдена в преддверии всеобщих выборов в ноябре.