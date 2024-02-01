1 февраля, 18:49
Палестино-израильский конфликт

США заявили, что не видят альтернативы БАПОР, несмотря на скандал с ее персоналом

Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф высказалась за привлечение к ответственности того персонала агентства, который мог быть связан с радикальными палестинскими организациями

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Американская администрация не видит альтернативы Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), невзирая на нынешние подозрения в адрес некоторых его сотрудников. Об этом заявила на онлайн-брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф.

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"Как вы знаете, БАПОР служит населению, в том числе сейчас в Газе. Нет альтернативы работе, которой они занимаются, и структуре и персоналу, которые они привносят прежде всего в Газу. Но это касается и других частей палестинского населения", - подчеркнула сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

При этом она также высказалась за привлечение к ответственности того персонала БАПОР, который мог быть связан с радикальными палестинскими организациями. Лиф подчеркнула необходимость скорейшего завершения расследования, начатого в связи с появлением подозрений такого рода. "Критически важно, чтобы это было проделано с высокой скоростью и тщательностью. Кроме того, критически важно, чтобы была обеспечена ответственность", - убеждена дипломат.

Несколько стран, включая Великобританию, Германию, Канаду и США, ранее объявили о приостановке финансирования БАПОР в свете подозрений, касающихся части его сотрудников, в том числе в связях с радикальным движением ХАМАС. Согласно сообщению агентства Bloomberg, израильские власти полагают, что до 10% сотрудников БАПОР состояли в радикальных палестинских движениях ХАМАС и "Исламский джихад". Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы были причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября 2023 года. Россия указала, что подозрения в отношении БАПОР не должны становиться поводом для коллективного наказания миллионов нуждающихся палестинцев. 

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