Председатель СБ ООН не ожидает принятия каких-либо документов по Украине в феврале

Таким образом Каролин Родригес-Биркетт ответила на вопрос, собирается ли Совбез ООН принимать какой-либо документ в свете того, что в феврале будет два года с начала специальной военной операции

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт, чья страна будет выполнять в феврале функции председателя Совета Безопасности всемирной организации, не ожидает, что в этом месяце орган примет какой-либо документ по ситуации вокруг Украины.

"В настоящее время мы не ожидаем [принятия] какого-либо продукта", - сказала она на пресс-конференции в ответ на вопрос журналиста о том, собирается ли Совбез ООН принимать какой-либо документ в свете того, что в феврале будет два года с начала специальной военной операции.