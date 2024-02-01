Источник считает технически крайне сложным создание морского коридора между Кипром и Газой

По словам источника, "нет безопасных портов в районе Газы, большим транспортным судам крайне трудно зайти для разгрузки"

АФИНЫ, 1 февраля. /ТАСС/. Создание морского коридора между Кипром и сектором Газа технически крайне сложно, в Газе нет подходящих портов, идею не поддерживают даже палестинские власти. Об этом заявил журналистам источник в греческом правительстве.

По его словам, "морской гуманитарный коридор между Кипром и сектором Газа, который попытались создать и который поддержала и Греция, имеет серьезные технические проблемы". "Нет безопасных портов в районе Газы, большим транспортным судам крайне трудно зайти для разгрузки. Так что есть серьезнейшие технические трудности. В любом случае такое решение не одобрено даже палестинскими властями", - подчеркнул правительственный источник.

Он отметил, что "Греция предлагает открыть как можно больше гуманитарных коридоров в сторону Газы как на юге, так и на востоке со стороны Западного берега реки Иордан, а также и на севере со стороны Израиля, используя порт Ашдод". "Крайне важен большой поток гуманитарной помощи, включая воду и медицинские препараты, но нужна и международная инициатива по восстановлению базовой инфраструктуры в Газе. Потому что мы считаем, что, когда будет мир, а мы надеемся, что это будет скоро, то был бы быстро восстановлен обширный регион с тем, чтобы людям не нужно было бы оттуда уезжать. Наша позиция заключается в том, что не должно никоим образом быть перемещения населения из Газы", - сказал источник.

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил в декабре 2023 года журналистам, что власти острова ждут окончательного одобрения со стороны Израиля для запуска морского коридора, по которому планируется доставлять гуманитарную помощь населению сектора Газа. Христодулидис сказал, что Кипр находится в контакте по этому вопросу с Великобританией, а также с ЕС. Перед этим на Кипре с кратким визитом побывал глава МИД Израиля Эли Коэн. Он посетил в Ларнаке координационный центр "Зенон", предназначенный для приема гуманитарных грузов, и в общении с прессой поддержал планы по созданию морского коридора между Ларнакой и Газой. Однако, как явствовало из слов президента Кипра, зеленый свет Тель-Авив пока так и не дал.

Кипр предложил свою территорию для переправки по Средиземному морю из других стран гуманитарной помощи для жителей Газы. В Ларнаке развернут оперативный центр, способный принимать до 200 тыс. тонн гуманитарных грузов. В правительстве республики пояснили, что реализацию инициативы Кипра предполагается осуществлять в три этапа: на первом предусматривается использование десантных кораблей, в среднесрочной перспективе рассматривается решение по созданию плавучей платформы, а в долгосрочной - строительство закрытого порта.