Источник: вопрос о руководстве военно-морской миссии ЕС в Красном море пока не решен

Как отметил источник в правительстве Греции, для Афин ситуация в Красном море крайне важна из-за возможного распространения ближневосточного конфликта

АФИНЫ, 1 февраля. /ТАСС/. Вопрос о том, какой стране будет поручено руководить миссией ЕС в Красном море, пока не решен. Об этом сообщил на встрече с журналистами источник в правительстве Греции.

"Что касается руководства операцией [в Красном море], то вопрос еще не решен, - сказал источник. - Это технический вопрос, который будет решен в ведомственном порядке. Министерство национальной обороны Греции занимается операционными вопросами, и нужно обращаться туда, но тема находится еще в начальной стадии".

Правительственный источник отметил, что для Греции ситуация в Красном море крайне важна из-за возможного распространения ближневосточного конфликта. "Греция как ведущая страна в мировом грузовом флоте терпит серьезные убытки. Наша позиция заключается в том, что и по существенным причинам защиты греческих судов и свободного мореходства, и по причинам символизма невозможно, чтобы мы не присутствовали в этой международной операции, - сказал собеседник. - Технические детали миссии и [планы того,] как будут развернуты европейские силы, еще разрабатываются и не завершены, все еще пока на начальной стадии, решается вопрос, в каких условиях и под чьим командованием она будет проходить, а также уровень координации между двумя операциями в Красном море. У нас будет роль в обеих операциях, скорее всего, с помощью фрегата, который мы собираемся отправить".

По словам источника, греческий корабль, скорее всего, будет находиться в ведении "обеих команд". "Я уверен, что будет существовать определенная степень координации между двумя миссиями, так как корабли будут находиться в одних и тех же водах. Во-вторых, греческая миссия будет иметь исключительно роль сопровождения и обороны. Мы не собираемся участвовать в каких-либо атакующих действиях", - сказал чиновник.

Глава Министерства национальной обороны Греции Никос Дендиас сообщил в среду в X (ранее Twitter), что ЕС согласился на размещение в городе Лариса штаб-квартиры военно-морской миссии ЕС в Красном море. По его словам, он проинформировал своих коллег на неформальном совете министров обороны ЕС в Брюсселе во время обсуждения европейской операции Aspides в Красном море, что Греция предлагает штаб в Ларисе в качестве штаб-квартиры операции, а также что страна готова принять на себя управление операцией. Предложение Греции было встречено положительно, написал Дендиас.

Рим и Париж также высказывали желание возглавить миссию. Однако, как сообщил на слушаниях в комиссиях по обороне обеих палат парламента министр обороны Италии Гуидо Крозетто, генштаб миссии, вероятно, разместится в греческой Ларисе.

Миссия Aspides

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе сообщил, что страны - члены Евросоюза согласовали начало с 19 февраля собственной миссии для защиты торговых судов в Красном море под названием Aspides.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. С середины ноября прошлого года они атаковали более 30 гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.