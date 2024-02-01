В СБ ООН обсуждают новую резолюцию с призывом к прекращению огня в Газе

Постпред Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт надеется, что документ будет принят

ООН, 1 февраля. /ТАСС/. Страны Совета Безопасности (СБ) ООН ведут обсуждение разрабатываемого Алжиром нового проекта ближневосточной резолюции, которая будет включать в себя в том числе призыв к прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщила постоянный представитель Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт, чья страна в феврале будет исполнять функции председателя Совбеза.

"Мы осведомлены о том, что ведется обсуждение проекта резолюции. Могу сказать вам <...>, что мы намерены применять конструктивный подход к резолюции", - сказала она, выразив надежду, что документ будет принят.

С начала обострения палестино-израильского конфликта, СБ ООН принял две резолюции, однако ни в одной из них нет призыва к прекращению боевых действий, все усилия в этом направлении блокируют США. Как отмечал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, "пробуксовка коллективных усилий в рамках ООН [по разрешению ближневосточного конфликта] вызвана не какими-то объективными и институциональными проблемами, а исключительно твердолобыми и эгоистическими амбициями американского руководства".