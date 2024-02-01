Госдеп сообщил, что Израиль и ХАМАС продолжают рассматривать предложения по новой сделке

Она предусматривает очередную паузу в боевых действиях в секторе Газа и освобождение заложников

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС и Израиль продолжают рассматривать предложения по возможной новой сделке, предусматривающей очередную паузу в боевых действиях в секторе Газа и освобождение заложников.

Об этом сообщила на онлайн-брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф.

"Разумеется, скажу, что мне в данный момент не известно ни о каких определенных ответах. Думаю, они все еще находятся полностью на этапе рассмотрения", - сказала сотрудник американского внешнеполитического ведомства.