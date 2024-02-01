Украинские уклонисты стали маскироваться под животных, чтобы убежать из страны

На опубликованной изданием "Страна" видеозаписи видны двое мужчин, пытающихся ночью пересечь открытое пространство на четвереньках

МОСКВА, 1 февраля /ТАСС/. Уклонисты на Украине начали использовать средства маскировки под животных, чтобы пересечь границу. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на пограничников.

Так, на опубликованной изданием видеозаписи с камер слежения видны двое мужчин, пытающихся ночью пересечь открытое пространство на четвереньках. Известны подобные приемы, используемые контрабандистами, которые привязывали к ладоням и коленям муляжи копыт или волчьих лап и двигались на четвереньках, пытаясь имитировать дорожку звериных следов на пограничной контрольно-следовой полосе.

Ранее пограничники в Одесской области задержали двух мужчин в белых маскировочных костюмах возле села на границе с Молдавией. На украинских маркетплейсах можно найти множество объявлений о продаже таких костюмов. Цены на них не превышают 1 тыс. гривен (около $26), кроме того активно продаются силиконовые маски стариков "для защиты от военкомов".

Тем временем власти устраивают настоящую охоту на военнообязанных. Так, как рассказали ТАСС очевидцы, военкомы перекрывают дороги в Киеве и области, врываются в жилые дома в поисках уклонистов. Люди в этой ситуации строят даже землянки, рассказал один из жителей области. В соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по данным СМИ, буквально месяцами не выходят из дома.

С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация, мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд за рубеж. В ситуации значительных проблем с комплектованием вооруженных сил в Раду был внесен законопроект, резко ужесточающий правила мобилизации. Документ вызвал критику в обществе и разногласия среди парламентариев и 11 января был направлен на доработку. Однако новый вариант, зарегистрированный в парламенте 30 января, содержит большинство жестких норм, предусмотренных первым документом. В частности, мужчинам призывного возраста, находящимся за границей, предлагается оказывать консульские услуги только при наличии военно-учетных документов. Все военнообязанные, которые были признаны ограниченно годными, должны будут пройти в течение девяти месяцев повторный медосмотр. Документ предполагает возможность ограничения прав уклонистов, в том числе запрет на выезд за рубеж и блокировку банковских счетов, а также введение электронных повесток.