США считают, что ООН должна как можно быстрее реформировать БАПОР

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, Соединенные Штаты по-прежнему считают необходимой гуманитарную деятельность агентства в секторе Газа

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты полагают, что Организации Объединенных Наций необходимо как можно быстрее провести свое расследование относительно деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), а также реформировать его. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, США по-прежнему считают необходимой гуманитарную деятельность БАПОР в секторе Газа. "Именно поэтому мы считаем важным, чтобы ООН провела быстрое и всестороннее расследование [в отношении этого агентства]", - сказал Миллер. Представитель Госдепа добавил, что ООН также должна реформировать БАПОР. "Все необходимые реформы [агентства] должны быть проведены", - заключил он.

Ранее несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в связях с радикальным движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы были причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября 2023 года.

29 января агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что БАПОР будет вынуждено приостановить деятельность, если не получит дальнейшее финансирование.