Флорида направит Национальную гвардию в Техас для борьбы с нелегальной миграцией

Губернатор Флориды Рон Десантис отметил, что гвардейцы будут помогать возводить барьеры и устанавливать колючую проволоку

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Штат Флорида направит бойцов своей Национальной гвардии в Техас для помощи в борьбе с наплывом нелегальных мигрантов. Об этом сообщил губернатор Флориды Рон Десантис.

"Я убежден, что штат имеет право укреплять свои границы. И если Техас возводит барьеры, устанавливает колючую проволоку, чтобы не впускать нелегальных мигрантов, я хочу помочь. Я не хочу быть частью федерального правительства, которое пытается снести эти барьеры и впустить еще больше нелегалов. Это безумие. Сегодня мы намерены усилить наше присутствие на южной границе. Мы направим один батальон Национальной гвардии Флориды [в Техас] и впервые развернем там гвардию штата Флорида", - сказал он. Трансляция выступления велась на странице Десантиса в X (ранее Twitter).

Губернатор отметил, что гвардейцы будут помогать Техасу возводить барьеры и устанавливать колючую проволоку, чтобы "раз и навсегда остановить это вторжение".

Помимо Десантиса о готовности отправить бойцов Национальной гвардии в Техас заявил губернатор штата Оклахома Кевин Ститт. О поддержке Техаса также заявляли бывший президент США Дональд Трамп и Илон Маск.

22 января телеканал Fox News сообщил, что Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы Эбботта с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы.

Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок (длиной около 4 км) границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту нелегальных мигрантов. Техас начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.