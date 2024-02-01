В Молдавии планируют изменить Конституцию по итогам референдума о вступлении в ЕС

Спикер парламента Игорь Гросу призвал "покончить с идеей, что республика может стать мостиком между Западом и Востоком"

КИШИНЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности хочет внести изменения в Конституцию по итогам референдума о вступлении в ЕС, который планируется провести вместе с выборами президента осенью. Об этом заявил спикер парламента и лидер партии Игорь Гросу, говоря об обсуждении инициативы, с которой выступила президент страны Майя Санду.

"В дискуссиях очерчивается конституционный референдум", - сказал Гросу в эфире телеканала Jurnal TV. Он призвал "покончить с идеей, что Молдавия может стать мостиком между Западом и Востоком", которую "продвигали посткоммунистические лидеры страны". По его мнению, итоги референдума должны быть внесены в Конституцию, в которой сейчас говорится, что никакая идеология не может быть объявлена государственной. При этом спикер заметил, что идея проведения референдума еще должна получить одобрение Конституционного суда и парламента.

В конце 2023 года Санду заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок и предложила парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления в ЕС. Парламент, который контролирует правящая партия, проголосовал за внесение в избирательный кодекс изменений, позволяющих проводить плебисцит в день парламентских и президентских выборов.

Оппозиционные партии и представители общественности подвергли критике намерение Санду совместить выборы с референдумом. Они обвинили ее в намерении использовать плебисцит для спасения своей падающей популярности на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции. Со своей стороны Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В Молдавии были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание телеканалов, предоставлявших эфир оппозиции, заблокированы десятки информационных порталов.

По итогам выборов в местные органы власти в ноябре 2023 года правящая партия потеряла почти треть избирателей, проголосовавших за нее в 2021 году.