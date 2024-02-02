СМИ: в Словакии вновь прошли многотысячные протесты против ликвидации спецпрокуратуры

Телеканал Markiza передает, что акции состоялись в 19 городах республики и собрали в общей сложности десятки тысяч участников

БРАТИСЛАВА, 2 февраля. /ТАСС/. Антиправительственные митинги протеста вновь прошли в Словакии, организаторы из партий либеральной оппозиции и их сторонники требуют от правительства социал-демократа Роберта Фицо отказаться от реформы уголовного законодательства и упразднения управления специальной прокуратуры. Акции состоялись в 19 городах республики и собрали в общей сложности десятки тысяч участников. Об этом сообщил телеканал Markiza.

Крупнейший антиправительственный митинг состоялся в Братиславе. На площаади Словацкого национального восстания в центре столицы собралось 30 тыс. сторонников либеральных партий, потерявших в стране власть по итогам состоявшихся в сентябре 2023 года парламентских выборов. Активисты, согласно телеканалу, потребовали от кабмина не менять УК и сохранить в структуре правоохранительных органов спецпрокуратуру. Звучали призывы к отставке Фицо и его министров.

Антиправительственные митинги в Словакии периодически проходят с конца 2023 года. В последние недели они проводятся каждый четверг. Поводом для протестов послужило принятое 6 декабря решение кабмина упразднить управление специальной прокуратуры. Оно занимается расследованием резонансных дел, некоторые фигуранты которых связан с большой политикой. Несколько лет назад это ведомство возглавило следствие в отношении Фицо и его ближайших соратников, находившихся в то время в оппозиции.

Действующий премьер и члены его кабинета заявляют, что спецпрокуратура многократно нарушала права граждан, дела которых расследовала. Это подразделение, по их словам, периодически злоупотребляло полномочиями, а ведомственное начальство ставило себя выше Генеральной прокуратуры Словакии.

В то же время оппозиция заявляет, что нынешние власти уничтожают правовое государство. Президент Словакии Зузана Чапутова также выступила против ускоренного внесения изменений в национальный уголовный кодекс и ликвидации спецпрокуратуры. Еврокомиссия, позицию которой поддержало посольство США в Словакии, в декабре призвала правительство пересмотреть решение о ликвидации управления. Европарламент принял 17 января резолюцию с осуждением планов словацкого кабмина реформировать уголовное законодательство.

Партии правительственной коалиции Словакии, как было объявлено 30 января, готовы пойти на определенные уступки оппозиции при реализации реформы уголовного законодательства, но не откажутся от ликвидации спецпрокуратуры.