Сенат США намерен проголосовать по законопроекту по границе и Украине на следующей неделе

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон ранее заявлял, что Сенат обсуждает неприемлемую пакетную сделку, которая станет заведомо непроходной в нижней палате Конгресса

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США на следующей неделе проголосует по законопроекту, объединяющему финансирование поддержки Украины и ужесточение пограничного контроля на южной границе страны. Об этом сообщил лидер демократического большинства в верхней палате американского законодательного органа Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).

"Что касается сроков голосования, я планирую перейти к завершающей стадии дебатов в понедельник (5 февраля - прим. ТАСС), таким образом первое голосование по законопроекту о выделении дополнительного финансирования на нужды национальной безопасности состоится не позднее среды (7 февраля - прим. ТАСС)", - сказал он, выступая перед сенаторами.

Шумер также сообщил, что полный текст законопроекта будет опубликован на этой неделе "как минимум завтра (2 февраля - прим. ТАСС) и не позднее воскресенья". По его словам, у законодателей будет достаточно времени, чтобы ознакомиться с документом и подготовиться к голосованию.

Ранее спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) заявил на пресс-конференции, что Сенат обсуждает неприемлемую пакетную сделку, которая станет заведомо непроходной в нижней палате Конгресса.

Американское правительство направило почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.