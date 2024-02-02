Эксперт заявил, что Орбан сохранил лицо, хотя не достиг всех целей на саммите ЕС

Политолог, член международного дискуссионного клуба "Валдай" Габор Штир также отметил, что премьер-министр Венгрии не смог убедить своих коллег в том, что деньги Украине надо выделять не из бюджета ЕС, а из других источников

БУДАПЕШТ, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сумел сохранить лицо в споре с лидерами Евросоюза по вопросам финансирования Украины, хотя и не достиг всех целей, которые ставил перед собой на саммите в Брюсселе. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС венгерский политолог, руководитель интернет-портала Moskvater ("Площадь Москвы"), член международного дискуссионного клуба "Валдай" Габор Штир.

"Орбан сохранил лицо, но достиг примерно 50% своих целей", - заявил он, добавив, что в сложившейся ситуации рассчитывать на большее было сложно. Орбан не смог убедить своих коллег в том, что деньги Украине надо выделять не из бюджета ЕС, а из других источников. Возможно, он мог бы добиться более жестких условий предоставления помощи. Но в любом случае он "оказался скорее победителем", чем проигравшим, считает эксперт.

Накануне саммита между сторонами возникли серьезные разногласия, они "уперлись в стену, и было очевидно, что нужен компромисс", отметил Штир. По его словам, "Орбан выжал из этой ситуации почти все, что мог, и при этом проявил смелость, которой не оказалось у ряда других лидеров", также испытывающих сомнения по поводу выделения больших средств из бюджета ЕС.

"Евросоюз считает, что он должен помогать Украине, и было ясно, что предоставление ей €50 млрд на четыре года все равно будет одобрено в том или ином виде. Европа находится под давлением США и вынуждена брать на себя это бремя", - пояснил политолог. Однако, напомнил он, даже канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон "думают, где взять эти деньги".

Орбан и другие европейские лидеры по-разному подходят и к будущему Евросоюза, и к конфликту на Украине. Венгрия не поставляет туда вооружения, выступает за немедленное прекращение огня и предлагает начать мирные переговоры, а в Брюсселе, по словам самого Орбана, по-прежнему "царит воинственный психоз" и настрой на продолжение военных действий. "В этом заключается принципиальная сторона вопроса", - отметил Штир.

Другая сторона - практическая - связана с деньгами, которые причитаются Венгрии из фондов ЕС и до последнего времени удерживались Брюсселем под предлогом несоблюдения правительством страны требований в области верховенства права и борьбы с коррупцией. "Здесь Орбан добился гораздо большего", - считает эксперт. Еврокомиссия уже согласилась выделить Венгрии около €10 млрд из €30 млрд, которые предназначены для нее по различным программам поддержки, и теперь она сможет рассчитывать еще на часть этих средств. "Понятно, что всех причитающихся ей денег Венгрия пока не получит, но дальше ей будет проще сделать это", - сказал Штир. Он также отметил, что "европейская политическая элита не любит Орбана, но вынуждена с ним считаться". "В том числе потому, что в европейском обществе растет уважение к Венгрии", - пояснил эксперт. Отвечая на вопрос, как результаты саммита могут отразиться на дальнейших отношениях между Будапештом и Брюсселем, Штир сказал: "Хуже не будет, будет лучше".

1 февраля на саммите в бельгийской столице лидеры 27 стран ЕС приняли решение выделить из бюджета сообщества на финансовую поддержку Украины €50 млрд в течение четырех лет. При этом они согласились с венгерским предложением и установили механизм контроля за расходованием денег. Через год ЕС вернется к обсуждению этого вопроса, а через два года пересмотрит объем финансовой помощи Украине в свете подготовки своего нового бюджета. В то же время ни одна из стран, включая Венгрию, не будет обладать правом вето при дальнейших дискуссиях на эту тему. Как сообщил Орбан по итогам совещания, переговоры были долгими, но когда все препятствия удалось устранить, Венгрия согласилась с предложенным планом. На предыдущей встрече лидеров ЕС 14-15 декабря прошлого года венгерский премьер заблокировал поправки в бюджет сообщества на 2024-2027 годы, предусматривающие выделение Украине €50 млрд, поскольку в них отсутствовал механизм контроля за расходованием средств.